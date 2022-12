Anche senza le luminarie, sarà un Natale attraente e ricco di sorprese. L'amministrazione stringe la cinghia e propone un programma votato all'austerità e al risparmio energetico. Un Natale all'insegna della sobrietà ma che tuttavia trasmetterà al meglio le atmosfere del periodo, provando ad incantare grandi e piccini e coinvolgendo tutto il territorio comunale. Il sindaco Vittorio D'Alessio ha diffuso il programma delle attività che prenderanno il via l'8 dicembre per concludersi all'Epifania: mercatini, villaggio di babbo natale, concerti, presentazioni di libri, giochi natalizi, rappresentazione del presepe vivente. Gli ingredienti per vivere al meglio il periodo più magico dell'anno ci sono tutti, con un occhio attento anche alla solidarietà. Il tutto anche senza la consueta illuminazione delle strade, a cui l'amministrazione D'Alessio ha rinunciato per dare un segnale concreto in un momento storico in cui il caro bollette grava oltremisura sulle famiglie.

APPROFONDIMENTI Turismo a Napoli, Naldi: «Più sicurezza tra i vicoli tuteliamo i nostri ospiti» Il Natale su tela è l'esplosione di segni e colori in stile Donzelli

Albero di Natale gigantesco per Re Carlo: è alto più di 6 metri (pieno di decorazioni). Sarà visitabile al Castello di Windsor fino al 2 gennaio



«Il Natale sarà sobrio perchè i tempi impongono di contenere al massimo gli sprechi e di tenere lo sguardo rivolto alla solidarietà e attento a portare la gioia in ogni angolo della città sottolinea il primo cittadino - . Non ci saranno le luminarie nel rispetto di una responsabilità sociale che deve partire da noi amministratori, ma l'atmosfera natalizia sarà molto calda e colorata grazie ad un mix di eventi di intrattenimento, cultura, spettacoli, musica e bontà natalizie». Tante le associazioni coinvolte nell'organizzazione degli eventi, quelle stesse che durante la scorsa estate erano state le destinatarie degli strali del sindaco D'Alessio per la scarsa partecipazione.



«Evidentemente quello sfogo è servito. Sono contento che ci sia stata questa grande partecipazione che co consentirà di offrire un programma ricco in ogni frazione del paese» chiosa il primo cittadino. Per ravvivare il periodo natalizio, tornano il villaggio itinerante di Babbo Natale (l'8 dicembre a Torrette, il 10 a Torelli, l'11 a Capocastello), le street band musicali che attraverseranno le strade della città, gli artisti di strada, la casa di Babbo Natale allestita nella sede della Pro Loco, con degustazioni, musica e spettacoli. Ed ancora: musica e cultura all'Abbazia del Loreto, il presepe vivente a Capocastello (28 dicembre, 6 e 7 gennaio) ed il mercatino di arte, artigianato e solidarietà che si svolgerà al viale San Modestino dall'8 all'11 dicembre. «In questo Natale a Mercogliano abbiamo racchiuso diverse anime - aggiunge il consigliere delegato all'associazionismo e agli eventi Giuseppe Barone -. Come in altre circostanze nel nostro percorso amministrativo, la collaborazione con le associazioni, l'Abbazia di Montevergine e gli sponsor, è stata l'elemento fondamentale per costruire un contenitore di eventi».