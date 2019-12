Un dramma nel giorno di Natale. Un giovane di 31 anni, Marco Boccella, è stato trovato morto nel suo letto il 25 dicembre. I familiari lo attendevano per il pranzo natalizio, ma lui non si è mai svegliato.

Un decesso che per ora è avvolto nel mistero. Dovrà essere l'esame autoptico, disposto dall'autorità giudiziaria, a fare luce su questa morte prematura. Presumibilmente si è trattato di un malore improvviso. L'ipotesi più credibile è che un infarto lo abbia stroncato. Ma non si esclude al momento che il giovane possa avere utilizzato di qualcosa che gli ha potuto provocare la morte. O che forse addirittura abbia deciso di farla finita.

Da un esame esterno del cadavere non sono stati evidenziati segni di violenza o ecchimosi. Sul posto, allertati dai familiari, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castelfranci e l'ambulanza del 118. La salma è stata trasportata presso l'obitorio dell'ospedale Moscati in attesa di essere sottoposta all'autopsia. La sera della vigilia aveva cenato a casa con la madre, che per un periodo aveva abitato a Villamaina. Da alcuni mesi però la donna era ritornata a vivere con il figlio a Castelfranci per accudirlo. Il giovane aveva trascorso momenti difficili per problemi giudiziari scontati con un periodo di reclusione. La donna, vedendo il figlio nel letto che non si svegliava, ha chiamato subito il 118. Marco aveva 31 anni, età in cui le speranze, le aspettative possono trasformarsi in certezze, progetti di vita, eppure lui nonostante la gioventù appariva molto tormentato, fragile, provato da un vissuto che forse gli aveva lasciato segni, nel suo passato un dolore probabilmente mai superato: rimase orfano di padre da bambino, il suo papà mori tragicamente.

Commovente ed anche rivelatore di un disagio esistenziale del 31enne il post scritto da un amico su Facebook appena ha appreso la notizia della sua morte «Spero che in questo viaggio troverai un mondo migliore ciao amico mio».

Il giovane di recente aveva avuto anche qualche problema con le Forze dell'ordine. Talvolta aveva cercato risposte in scelte che finiscono per aggravare depressioni e solitudini.

L'ultima volta che è stato visto in giro è stato ad una festa al «Bolivar» lungo la vecchia Ofantina, dove di solito si ritrovano i giovani di Castelfranci, Montemarano, Montella, Castelvetere, Torella. Lo scorso anno, sempre in concomitanza di un periodo festivo, era stato ricoverato in ospedale, poi si era ripreso. Le feste possono esasperare la malinconia, accentuare quel mal di vivere silente che scava nell'animo, che si insinua nei meandri dell'inconscio, che va ad attizzare dolori, delusioni, sofferenze, e le ferite che si credevano guarite si riaprono e riprendono a bruciare. Quante angosce si specchiano nelle luci sfavillanti del Natale. A volte possono diventare sconforti insostenibili.

La comunità di Castelfranci ha appreso la tragica notizia quando le famiglie si apprestavano a sedersi intorno a tavole imbandite per il pranzo natalizio. Grande la commozione e la partecipazione al dolore della famiglia. Ora si attende l'autopsia per fare chiarezza su questa tragedia e per dare l'ultimo saluto ad un giovane andato via a 31 anni.

Ultimo aggiornamento: 09:55

