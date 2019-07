Venerdì 26 Luglio 2019, 17:45

Si nascondeva all'interno di una casupola nelle campagne tra Avellino e Manocalzati pronto ad attivare le trappole per catturare animali di specie protetta. Un bracconiere di 70 anni è stato colto in flagrante alle prime luci dell'alba dai carabinieri che si erano appostati nei campi. In quei terreni, oltre a numerose trappole utilizzate per catturare sia i cardellini che i ghiri, sono stati trovati 3 cardellini usati come richiamo: due erano chiusi in una gabbia e un altro legato ad un bastone. A carico del 70enne è scattata la denuncia. L’attrezzatura utilizzata (trappole, richiami acustici, picchetti, rete a maglia stretta) è stata sottoposta a sequestro.