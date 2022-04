Nei pressi di un supermercato con un coltello di 30 cm: fermato

Un 30enne senegalese semina il panico nei pressi di un supermercato di Atripalda. Il giovane immigrato circolava impugnando un coltello da cucina di 30 centimetri. Di qui, la segnalazione al 112. Ricevuta la notizia, l’operatore di turno alla Centrale Operativa ha disposto in tempo reale l’invio di due pattuglie dei Carabinieri che, nel giro di pochi minuti, hanno rintracciato il soggetto nel parcheggio dell’esercizio commerciale. Lo straniero, che non ha fornito una valida giustificazione, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Il coltello è stato sottoposto a sequestro.