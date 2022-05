Nel degrado le fioriere id Avellino: via ai lavori di sistemazione

Via le aiuole e le piante ormai vinte dal degrado. Arrivano altre essenze floreali e il nuovo arredo verde nel salotto buono di Corso Vittorio Emanuele. Parte l'operazione decoro a vantaggio dello struscio estivo e delle attività commerciali in cerca di una disperata ripresa. Raggiunto da forti critiche per le condizioni del verde cittadino, anche a Corso Vittorio Emanuele l'ultima dell'attivista e membro di Legambiente, Antonio Dello Iaco...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati