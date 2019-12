Una giornata di festa nel reparto di Pediatria dell’ospedale “Moscati” di Avellino. Nel plesso ospedaliero ha fatto tappa il cane Pirat delle unità cinofile di Sarno dei Carabinieri. Felicissimi i piccoli pazienti. In un clima di entusiasmo e buon umore, all’interno della sala giochi è avvenuta una dimostrazione pratica di come il cane-carabiniere svolge le ricerche per rinvenire sostanze stupefacenti. L’iniziativa, fortemente voluta dal comandante provinciale dei carabinieri di Avellino, Massimo Cagnazzo, con il supporto del manager del Moscati Renato Pizzuti, è stata resa possibile dal direttore dell’Unità Operativa di Pediatria, Antonio Vitale. Pirat è stato coccolato da tutti i bimbi ricoverati. © RIPRODUZIONE RISERVATA