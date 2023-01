Torna la neve in Alta Irpinia, scuole chiuse a Nusco

Torna la neve in Irpinia. Dal tardo pomeriggio stanno cadendo in maniera copiosa fiocchi bianchi soprattutto nella zona dell'Alta Irpinia. In azione i mezzi spalaneve e spargisale di Anas e Provincia di Avellino.

L'amministrazione comunale di Nusco ha disposto per venerdì 27 gennaio e sabato 28 gennaio la chiusura di ogni ordine e grado a causa della neve. Un provvedimento adottato in via precauzionale per evitare problemi a studenti e a personale docente e non docente. Non si esclude che altri sindaci possano decidere di fare altrettanto nelle prossime ore.