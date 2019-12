Neve e ghiaccio, Alta Irpinia nella morsa del freddo

Dal tardo pomeriggio forti nevicate stanno interessando la provincia di Avellino. In Alta Irpinia la coltre bianca ha già ricoperto le strade, creando qualche disagio nella zona del Formicoso. Le temperature basse e il forte vento hanno favorito la formazione di lastre di ghiaccio. In azione sono entrati i mezzi spargisale della Provincia, dell'Anas e della Società Autostrade per cercare di evitare disagi agli automobilisti in transito sulle arterie della provincia di Avellino. Le nevicate sono previste ancora per l'intera domenica. Ultimo aggiornamento: 23:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA