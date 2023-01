Neve in Irpinia, paesaggi di incanto : prove di turismo invernale

Neve in Irpinia, si prova a fare turismo d'inverno . Laceno e Montevergine, gli altopiani del Terminio sono mete per escursioni e ciaspolate. Solo l'anno prossimo saranno pronti gli impianti di risalita nella stazione sciistica di Bagnoli smantellata inopinatamente cinque anni fa in attesa di rifare le seggiovie. Dopo anni di attesa per appalti e progetti, ora i lavori sono partiti. In attesa, agriturismo e ristorazione di qualità sperano nell'effetto neve per fare il pienone.