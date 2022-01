Neve e vento, disagi in Irpinia: scuole chiuse in alcuni Comuni

Neve e raffiche di vento hanno creato disagi in provincia di Avellino. Numerosi gli interventi da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale, soprattutto per il recupero di mezzi pesanti bloccati nella coltre bianca e per la rimozione di alberi e rami abbattuti.

A Melito Irpino, per ore c’è stato un black out elettrico. A causa delle condizioni meteo avverse nella giornata di domani, martedì 11 gennaio, resteranno chiuse le scuole di Ariano Irpino, Baiano, Aiello del Sabato e Ospedaletto d’Alpinolo.