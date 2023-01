Nevica in Irpinia, in azione gli spalaneve: scuole chiuse in diversi comuni

Come previsto è arrivata puntuale la neve in Irpinia. La coltre bianca ha già raggiunto i 25 centimetri a Montevergine e oltre 30 sul Laceno. Nevica abbondantemente in varie zone della provincia, soprattutto in Alta Irpinia.

Diversi comuni hanno varato l’ordinanza per la chiusura delle scuole nella giornata di domani, sabato 21 gennaio. In azione mezzi spalaneve su varie arterie per cercare di limitare i disagi.

A Bisaccia sono intervenuti i vigili del fuoco per aiutare un automobilista rimasto intrappolato con la propria vettura. La neve sta scendendo anche a quote basse. Summit in Prefettura con forze dell'ordine, Società Autostrade, Anas e Provincia.