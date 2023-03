Sarebbe stato un cane a far perdere l'equilibrio a Nicola Mazzella, l'operatore ecologico 61enne di Pago Vallo Lauro, caduto dal predellino posteriore del camion per la raccolta dei rifiuti. Una caduta che non gli ha lasciato scampo. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, pare che il 61enne mentre stava effettuando lo svuotamento dei bidoni dell'immondizia e sia stato spaventato da un cane che gli avrebbe abbaiato contro. Questo gli avrebbe fatto perdere l'equilibrio proprio mentre il mezzo stava per ripartire. I carabinieri sono all'opera per risalire ai proprietari degli animali che si aggirano in quell'area. Il cane che avrebbe spaventato il 61enne pare sia di grossa taglia. A giungere sul luogo dell'incidente nel giro di pochi minuti, i sanitari del 118 che hanno tentato di fare tutto il possibile per rianimare Nicola Mazzella. Le sue condizioni sono apparse subito molto critiche. Purtroppo, i tentativi si sono rivelati inutili.

APPROFONDIMENTI Furto a Cervinara: bottino di denaro e gioielli Maltrattava la moglie, l'8 marzo condannato a due anni Bimbo investito in via Roma, Arvonio: «Zona 30 più ampia»

Il 61enne nel cadere rovinosamente a terra ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. Un colpo che probabilmente gli è stato fatale. Sarebbe dunque il latrato di un cane la pista principalmente seguita dagli inquirenti che indagano sull'incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 5 in via Lenze. In una prima fase era stata presa in considerazione anche l'ipotesi del malore. Ma poi nel corso della giornata è tramontata. Sarà comunque l'esame autoptico a chiarire ogni aspetto.

La salma si trova attualmente presso l'obitorio dell'ospedale Moscati. In giornata o domani verrà affidato l'incarico al medico legale da parte della Procura della Repubblica del capoluogo per eseguire l'autopsia. Sul caso è stato aperto un fascicolo. Titolare del fascicolo è il sostituto procuratore Vincenzo Toscano. S'indaga, tra l'altro, per capire se ci siano eventuali responsabilità di terzi. Ad investigare sono i Carabinieri della Compagnia di Baiano insieme ai colleghi del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) che hanno eseguito tutti gli accertamenti finalizzati a verificare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge sui luoghi di lavoro.

Nicola Mazzella prestava servizio per l'azienda C. Zeta che si occupa per conto del Comune della raccolta dei rifiuti. L'azienda ha sede a Vicenza. Il legale rappresentante è di Rotondi. Il 61enne era regolarmente assunto. Sul posto sono giunti anche i funzionari dell'Asl per le verifiche di propria competenza. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi necessari per cercare di ricostruire l'accaduto. Sono stati sentiti i due colleghi di Nicola Mazzella, che erano in servizio con lui, profondamente scossi per la tragedia. Al vaglio dei carabinieri le telecamere di videosorveglianza pubblica e privata. La visione delle immagini immortalate dall'occhio elettronico potrebbero fornire elementi importanti e dare un contributo utile per chiarire la sequenza dell'incidente. Il veicolo utilizzato per la raccolta dei rifiuti è stato sottoposto a sequestro. Un provvedimento necessario per poter effettuare ulteriori accertamenti. Ma saranno gli esami necroscopici a stabilire quali effettivamente siano state le cause che hanno determinato il decesso.

L'area dove si è registrato l'incidente è stata transennata e temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi agli uomini dell'Arma. La salma, dopo l'esame esterno eseguito dal medico legale, è stata trasferita nella sala morgue della città ospedaliera di contrada Amoretta. Ad allertare i soccorsi sono stati i due colleghi che insieme alla vittima stavano effettuando il giro di raccolta. L'incidente è avvenuto in una via intercomunale. Si tratta della strada che collega il comune di Pago Vallo Lauro con Marzano di Nola. In quella si aggirerebbero dei cani. Il Comune già in precedenza avrebbe adottato provvedimenti per la disciplina della tenuta degli animali, finalizzati a tutelare la serena convivenza tra l'uomo e gli amici a quattro zampe. La tragica notizia di ieri mattina ha sconvolto l'intera comunità di Pago Vallo Lauro. Nicola Mazzella originario del posto, lascia la moglie e una figlia. Era molto conosciuto e stimato in paese. Sono stati tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia per la tragica perdita. Lo stesso sindaco del paese, Antonio Mercogliano è sconvolto per quanto accaduto e si stringe alla famiglia. Il sindaco proclamerà il lutto cittadino nel giorno delle esequie.