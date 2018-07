Lunedì 2 Luglio 2018, 02:48 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2018 07:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non partecipano al regalo per gli insegnanti, e i loro figli si ritrovano esclusi dalla pizza di fine anno. Succede a Cervinara, il racconto è della madre di un bambino che fino a poche settimane fa frequentava una quinta classe dell’istituto comprensivo. Una vicenda, questa, destinata a far discutere, anche se, va detto, si è consumata al di fuori della realtà scolastica.I genitori potrebbero anche decidere di chiedere lumi alla dirigente scolastica o all’Ufficio scolastico provinciale, anche se la ferita resta aperta a prescindere, perché la vicenda ha colpito tre bambini rimasti fuori da un momento di aggregazione.