Via libera per tutti. Né Avellino , né i Comuni dell'hinterland, bloccheranno il traffico veicolare a partire dal primo novembre. Tanto meno dopo. Lo ha deciso il tavolo dei sindaci che, ieri a Piazza del Popolo, si è riunito sul nodo dirimente delle polveri sottili. Anzi. L'assise ha messo da subito in cantiere una modifica sostanziale deldi intesa promosso dall'ex commissario del capoluogo, Giuseppe Priolo, e firmato dagli stessi Comuni lo scorso 7 giugno in Prefettura.Di fatto, depotenziandolo profondamente. Ai sensi di quel documento, dal prossimo 1 novembre e fino alla fine di aprile, Avellino avrebbe dovuto inibire la circolazione veicolare nel centro urbano a tutti i mezzi benzina Euro 0, 1 e 2, e diesel, Euro 0, 1, 2 e 3, per scongiurare l'ormai cronica emergenza smog nei mesi invernali. Gli altri comuni, invece, avrebbero dovuto adeguarsi alla soglia massima di legge dei 35 sforamenti, che ciclicamente viene sforata ad Avellino propri a novembre. Anziché bloccare le auto, dunque, si cambia il Protocollo.E' il sindaco di Avellino, Gianluca Festa , a confermare la linea annunciata sin dalla campagna elettorale: «Onestamente, siamo a 25 sforamenti, e assumere un provvedimento che vieti il traffico quando siamo abbondantemente sotto la soglia massima sarebbe inopportuno. Provvedimenti drastici dice il primo cittadino - possono essere presi in presenza di un problema imminente. Ma, a 10 sforamenti dai 35 consentiti, la decisione non sarebbe giusta. E su questo convergono anche i colleghi sindaci». E' vero. Infatti si è deciso di puntare su altri fronti. Soprattutto sull' intensificazione dei controlli sugli impianti di riscaldamento privati: «C'è la volontà di affrontare il problema in maniera incisiva, ed ho ritenuto che il protocollo non prevedesse misure molto efficaci rispetto al problema. continua Festa Così, abbiamo deciso di cambiarlo, inserendo misure nuove, tra cui il controllo di tutti i Comuni sulle caldaie e una strategia unitaria nella mobilità. Alla prossima riunione riferisce inviteremo per questo anche i rappresentanti della Provincia e della Regione».Il primo cittadino del capoluogo ne è convinto: «Il problema principale non risiede nel traffico veicolare. C'è invece bisogno di incidere sul sistema della mobilità». Così, rilancia la delocalizzazione del terminal di«prima sullo Stadio e poi in 3 terminal da est a ovest». Per il resto, sottolinea la necessità che le misure concordate siano applicate da tutti i comuni, contrariamente da ciò che è avvenuto negli anni passati: «Una centralina dell'Arpac misura l'inquinamento in un'area da 250.000 abitanti. - ricorda Gianluca Festa - Questo vuol dire che, se c'è inquinamento, le nano particelle sono presenti anche a. Non solo a via Colombo».Una posizione, quella di Festa, che è tuttavia decisamente audace. La storia degli ultimi 10 anni di Piazza del Popolo, infatti, testimonia come tutti i sindaci, da Galasso a Foti, fino a Ciampi, abbiano dovuto fare seriamente i conti con il fenomeno. Pagando scotti molto alti. I primi due sono stati persino rinviati a giudizio per omissione in atti d'ufficio. Ma Festa ostenta sicurezza e punta tutto, o quasi, sulla delocalizzazione dei bus. Inevitabilmente, anche i sindaci dei comuni contermini più importanti, da Atripalda a Mercogliano, colgono la palla al balzo.«Quanto a noi spiega il sindaco del comune del Sabato, Geppino Spagnuolo non avremmo il problema del blocco del traffico se non alla soglia dei 35 sforamenti. Comunque, siamo disponibili a verificare la possibilità di modificare il Protocollo di intesa, aggiungendo elementi migliorativi». Ancor più esplicito è il primo cittadino di Mercogliano, Vittorio D'Alessio: «Il documento deve essere migliorato. Più del traffico, è importante ragionare sulle caldaie e sui filtri dei caminetti. Sembrerebbe che la maggior parte dell'inquinamento arrivi da lì. Per il traffico poi - continua - noi abbiamo anche il problema di via Nazionale Torrette, che non può essere coinvolta. Insomma, la possibilità che Mercogliano applichi restrizioni alla circolazione veicolare è assolutamente remota».