No-vax, cinquantenni al bivio: «caccia» ai novemila in Irpinia

Il tempo è scaduto. Chi non s'è vaccinato paga. Scattano oggi le prime sanzioni per gli ultracinquantenni che non hanno fatto il vaccino contro il Covid-19. Dopo l'introduzione dell'obbligo vaccinale (in vigore dallo scorso 8 gennaio), da questo momento in poi è prevista una multa di 100 euro per chi non è andato a porgere il braccio, ignorando persino l'escalation dicembrina del virus.

