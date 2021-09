Non manda il figlio alla scuola primaria, denunciata giovane mamma

Non manda il figlio alla scuola primaria, una mamma 30enne di Mugnano del Cardinale è stata denunciata nell’ambito di servizi mirati di controllo contro la dispersione scolastica.

I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno denunciato in stato di libertà la trentenne che senza giustificato motivo aveva omesso di far impartire l’istruzione obbligatoria al proprio figlio, il quale da tempo non frequentava le lezioni della scuola elementare.

La donna è stata deferita alla Procura della Repubblica, in quanto ritenuta responsabile del reato di inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori.