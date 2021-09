Non manda la figlioletta a scuola, denunciato 30enne

Un altro genitore sorpreso a non mandare la figlioletta alla scuola Primaria. I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno denunciato in stato di libertà un trentenne del posto che, senza giustificato motivo, aveva omesso di far impartire l’istruzione obbligatoria alla propria figlia. La piccola, sebbene regolarmente iscritta, non frequentava le lezioni della scuola primaria. L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Avellino. La denuncia segue di qualche giorno il medesimo provvedimento adottato nei confronti di una donna della zona.