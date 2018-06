Venerdì 8 Giugno 2018, 20:13 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 20:13

Non paga gli alimenti all'ex moglie, arrestato un 55enne di Pratola Serra. Il provvedimento è scattato a seguito dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Avellino per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. I carabinieri hanno accertato, dopo la denuncia presentata dalla donna, che per lungo tempo il 55enne non ha versato l'assegno previsto alla ex, creandole non pochi disagi. L'uomo è finito ai domiciliari.