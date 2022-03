Non rispondeva più a parenti e vicini, anziano trovato morto in casa

Un nuovo dramma della solitudine in Irpinia. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti a Manocalzati, alla frazione San Barbati in via Orni, per il soccorso ad un uomo di 94 anni. Solo in casa non rispondeva più a parenti e vicini. La squadra dei caschi rossi, una volta salita al terzo piano dell'abitazione, è entrata nell'appartamento ed ha rinvenuto il corpo dell'uomo privo di vita. Choc e dolore nella comunità di Manocalzati. Sul posto anche gli uomini dell'Arma.