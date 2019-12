Non si ferma all’alt dei carabinieri, poi tenta di investire un militare che riesce a evitare l’impatto ma finisce a terra. In manette un 35enne di Avella, arrestato dopo un inseguimento. Nel corso della fuga ha tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino. Il pacco è stato prontamente recuperato da un militare della Guardia di Finanza, libero dal servizio, e consegnato ai carabinieri. All’interno circa un grammo di cocaina e sette grammi di marijuana. Dopo qualche ora il 35enne si è presentato spontaneamente in caserma. © RIPRODUZIONE RISERVATA