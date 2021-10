Notte di fuoco in Irpinia, bruciati auto e un portone

Doppio rogo nella notte nella Valle dell'Irno. Si ipotizzano due azioni dolose. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per l'incendio divampato questa notte a Solofra, in via Nuova Scorza. Le fiamme hanno danneggiato un'Audi A3, parcheggiata in un’area condominiale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme. Sempre stanotte, a Montoro, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti per l’incendio del portone di un’abitazione, sita alla Frazione Sant’Eustacchio, domato dai Vigili del Fuoco. Anche per questo caso sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra.

