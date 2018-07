Sabato 28 Luglio 2018, 09:26

Notte di paura a Montoro. Due auto sono state distrutte da un incendio nel giro di poco tempo. I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo l'una, sono intervenuti alla località Piano in via Isca, dove un'autovettura avvolta dalle fiamme è stata spenta e messa in sicurezza. Il secondo intervento, intorno alle ore 05'30, a Piazza Di Pandola in via Puzzone. In questo caso l'auto era parcheggiata sotto una struttura in legno e lamiere. Più difficoltosa l'opera di spegnimento. Si indaga sulle cause dei due roghi. Sul posto anche i carabinieri.