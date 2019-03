Venerdì 29 Marzo 2019, 11:40

Lancio di pietre contro le auto in transito sulla strada a scorrimento veloce che entra in città. Attimi di paura, ieri sera, per alcuni automobilisti in transito lungo la via Bonatti, nel tratto compreso tra l’ospedale Moscati e il cimitero di Avellino. Intorno alle 22.30, ignoti, appostati in un terreno circostante, hanno lanciato pietre che hanno colpito tre autovetture. Danni ai veicoli, ma fortunatamente nessun ferito. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Avellino che hanno avviato le indagini per l’identificazione dei responsabili.