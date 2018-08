Venerdì 17 Agosto 2018, 15:06

Maltrattamenti di animali e abusivismo edilizio: è quanto emerso a seguito di un controllo, effettuato dai carabinieri della stazione di Lacedonia, che ha portato al deferimento di un 35enne. All’interno di un fondo agricolo di circa 250 metri quadrati, ubicato in agro di Lacedonia, i militari hanno accertato che era stato realizzato un manufatto in muratura, in assenza di titoli autorizzativi, e due cucce ove l'uomo deteneva, in spazi angusti, nove cani da caccia di varie razze ed età, legati con delle corte catene.