Giovedì 16 Maggio 2019, 11:00

È partita ufficialmente ieri la cassa integrazione per i 119 dipendenti della Novolegno, la fabbrica che il gruppo Fantoni ha deciso ormai di chiudere. Un anno di ammortizzatori sociali, in attesa della ratifica fissata lunedì prossimo a Roma, dove è in programma l'ennesimo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. «Adesso abbiamo un po' di respiro in più dice Toni di Capua, della Fillea Cgil , ma in questi dodici mesi dovremo capire bene il futuro dello stabilimento di Arcella di Montefredane. Speriamo, che questo anno di cassa integrazione sia utile per guardarci intorno, per capire innanzitutto il reale interessamento da parte di acquirenti disposti a rilevare la fabbrica, quindi, puntare ad una ripresa dell'attività, anche pensando ad un nuovo prodotto con la riconversione dell'azienda. Al momento, non c'è ancora nulla di concreto sulla presenza di imprenditori a cui farebbe gola il sito irpino, ma nei prossimi mesi sapremo qualcosa in più in merito.