Nubifragio in Irpinia, 6 cavalli finiscono nel fiume Ofanto: salvati dai pompieri

Oltre 50 interventi per i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino a causa del maltempo. Sono esondati i fiumi Sabato e Ofantina. In Alta Irpinia i problemi maggiori.

L'intervento più importante è stato effettuato dai caschi rossi nel comune di Lioni in contrada Oppido, dove sei cavalli di un proprietario del posto, sono finiti nel letto del fiume Ofanto. Gli animali fortunatamente sono stati tratti tutti in salvo dai pompieri, grazie a un'attenta e non facile operazione di salvataggio.