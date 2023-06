Nubifragio in Irpinia, crolla muro e finisce su un'auto a Grottaminarda

Danni e disagi per il nubifragio di questo pomeriggio che si è abbattuto su alcune aree della provincia di Avellino. Colpiti soprattutto il Mandamento e le zone tra Grottaminarda e l'Arianese. Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco del comando provinciale.

Diversi quelli effettuati per allagamenti di scantinati e garage, ma anche per la caduta di alberi come nel caso di Melito Irpino. Mentre a Grottaminarda in via Leonardo Da Vinci è crollato un muro lungo una ventina di metri. Parte del muro è finita su un'autovettura in sosta.

All’interno, fortunatamente, non c’erano persone. La sala operativa del comando provinciale dei caschi rossi ha continuato a ricevere richieste di aiuto fino al tardo pomeriggio.