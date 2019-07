Giovedì 18 Luglio 2019, 18:23 - Ultimo aggiornamento: 18-07-2019 18:36

Terza scossa di terremoto in Irpinia nel giro di un mese. Questa volta il movimento tellurico è stato segnalato nel territorio del comune di San Sossio Baronia. I sismografi della sala sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) hanno registrato un terremoto di magnitudo 2.1 in una zona a due chilometri a est del paese della provincia di Avellino ad una profondità di 18 chilometri. Una trentina i comuni della provincia di Avellino e di quella di Foggia che si trovano in un raggio di 20 chilometri di distanza dall’epicentro.