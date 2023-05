Il cimitero comunale si rifà il look, pronti nuovi loculi

Ridare il giusto decoro al cimitero comunale con un intervento di manutenzione straordinaria che riguarderà l’ingresso, la cappella comunale ed i loculi.

E' questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Monteforte Irpino che entro il 30 giugno, assicura saranno pronti i nuovi 136 loculi previsti dall’intervento.

Attualmente nell’area non solo ci sono strutture in evidente stato di precarietà e degrado, tra cui l’ingresso, il muro di cinta e la cappella comunale, ma mancano luoghi fondamentali per le cerimonie religiose, tra cui una camera mortuaria. “Da diversi anni il cimitero comunale di Monteforte Irpino deve far fronte al reperimento di nuovi loculi per la tumulazione dei propri defunti – spiega il sindaco – sia a causa dell’aumento della popolazione montefortese, che a causa di un funzionamento temporale dello stesso, legato alla gerarchia degli spazi interni”.

Non solo manutenzione, ma anche riqualificazione e valorizzazione dei fabbricati presenti, in particolare dell’edificio di ingresso e della Cappella comunale.

Lo scopo è quello di restituire il carattere monumentale originale degli stessi con il ripristino degli intonaci, degli elementi architettonici e di quelli costruttivi deteriorati, sia esterni che interni.

Nell’edificio di ingresso al posto del deposito sarà organizzata una sala a servizio del cittadino, idonea all’attesa e alla partecipazione alle funzioni funebri. I rivestimenti delle pareti saranno sostituiti con lastre di breccia irpina di colore chiaro. I bagni saranno riorganizzati secondo i requisiti di accessibilità per le persone portatrici di handicap e sarà, inoltre, creato uno spogliatoio per il custode.

Gli elementi in ferro (cancello d’ingresso, cancello dei bagni e decorazione del timpano) saranno restaurati e riverniciati. Gli infissi di tutti i prospetti saranno sostituiti con elementi in legno con lo stesso disegno di quelli esistenti.

Nella Cappella Comunale – Chiesa Madre si lavorerà alla valorizzazione degli spazi interni nel rispetto della sacralità del luogo: un nuovo pavimento in cotto naturale sarà posato nella cripta, mentre la porta in ferro e vetro dell’ossario comune, fortemente rovinata dalla ruggine, sarà sostituita con un nuovo infisso in metallo a disegno. Contestualmente verranno messe in atto le operazioni di deumidificazione delle murature.

I lavori termineranno nel mese di novembre.