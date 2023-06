«Lavoro e attenzione al prossimo», gli auguri della Cisl Fp Irpinia Sannio al nuovo comandante provinciale dei Carabinieri

«Proteggere, aiutare, sostenere i cittadini e contrastare ogni forma di illegalità». La missione dell’Arma dei carabinieri pronunciata dal nuovo comandante provinciale di Avellino, il colonnello Domenico Albanese, in occasione del suo ingresso «non si discosta dalla nostra idea di sindacato», dice il segretario generale della Cisl Fp Irpinia Sannio Massimo Imparato.

«Da sempre l'Arma dei carabinieri rappresenta un punto di riferimento per il territorio e per i cittadini, non solo sul fronte della sicurezza. La Benemerita è sinonimo di legalità, difesa dei diritti, tutela della persone, assistenza ai più deboli, gli stessi ideali a cui ogni giorno si ispira il nostro sindacato. È per questo che nell'augurare il meglio al nuovo comandante e nel dare il benvenuto nella nostra terra, rinnoviamo l'impegno di collaborazione. La Cisl Fp Irpinia Sannio sarà sempre al fianco di chi ogni giorno fa del prossimo la propria missione».

Lavoro e attenzione al prossimo e ‘cultura della legalità’ «per salvaguardare le legittime aspirazioni a vivere e lavorare in pace e sicurezza» non sono però le sole priorità a cui si rivolge l’attenzione delle due istituzioni, il segretario generale Cisl Fp ha sottolineato la rivoluzione che ben presto coinvolgerà anche l’aria irpina-sannita con l’arrivo dei fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che si concentrerà soprattutto sulla realizzazione di nuove strutture che miglioreranno la qualità della vita delle aree interne. «Non solo l’arrivo dei fondi ma l’avvio dei lavori richiedono un monitoraggio costante sullo svolgimento delle attività legate al Pnrr - dice Imparato - questo territorio sta affrontando uno sviluppo importante e per questo imprese o aziende che potrebbero causare rallentamenti o blocchi a causa di condotte non idonee o fraudolente devono essere segnalate alle autorità competenti».

«Al colonnello Albanese vanno gli auguri della organizzazione che mi onoro di rappresentare sul territorio in qualità di segretario generale, assicurando la piena e leale collaborazione per assolvere al meglio il compito che è stato chiamato ad assolvere - conclude Imparato - nel ringraziare il suo predecessore il colonnello Luigi Bramanti, sono sicuro che ci sarà lo stesso sentimento pubblico di gratitudine e ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni nella provincia di Avellino».