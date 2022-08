Avellino, tre telefonini nascosti in carcere

Scoperti tre telefoni cellulari all’interno del carcere di Avellino. Una brillante operazione della Polizia Penitenziaria ha permesso il ritrovamento e il sequestro di tre telefonini funzionanti, occultati negli spazi comuni in uso ai detenuti. Si tratta dell’ennesimo rinvenimento di apparecchi negli ultimi mesi. E’ stato il sindacato Sappe, con il segretario nazionale Emilio Fattorello, a evidenziare l’azione degli agenti di Polizia Penitenziaria in servizio a Bellizzi Irpino. La scoperta arriva a distanza di qualche giorno dall’aggressione ai danni del dirigente medico della casa circondariale del capoluogo irpino, messa in atto da un detenuto.