«Ho sempre detto che avevo come obiettivo quello di recuperare la proprietà dell'area dell'ex ospedale civile di Viale Italia, magari entro Natale ci riusciamo, riappropriandoci della struttura attualmente di proprietà della Regione». Lo dichiara il primo cittadino di Avellino, Gianluca Festa, parlando del futuro dell'ex ospedale di Viale Italia e di quello stabile finito nell'abbandono da quando il nosocomio si è trasferito nella nuova città ospedaliera. Con esso, però, è finito nell'abbandono anche un'intera zona di Avellino con il commercio che viveva grazie all'ex ospedale.



Il sindaco, adesso, si dice pronto a rilanciare quell'area partendo dal recupero dell'ex ospedale. «Ho immaginato di realizzare il nuovo Tribunale nell'ex Moscati e abbattere l'attuale Palazzo di Giustizia per sostituirlo con una bella piazza per dare respiro alla città, con dei piani di parcheggio interrato - annuncia il sindaco. Questa è la visione, poi è chiaro che ci vogliono pareri tecnici e urbanistici. Ma ce la faremo: tornare in possesso dell'ex ospedale è il primo passaggio amministrativo». © RIPRODUZIONE RISERVATA