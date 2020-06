Allarme crollo per la croce in ferro sulla cupola del campanile della Cattedrale di Sant'Amato, in piazza De Sanctis a Nusco. I vigili del fuoco del distaccamento di Montella, insieme al nucleo S.A.F.(speleo-alpino-fluviale) della sede centrale di Avellino sono immediatamente intervenuti a seguito della segnalazione. Dopo essere saliti alla sommità della cupola, con una manovra di progressione dal basso verso l'alto all'interno del Campanile, e un'attenta valutazione della stabilità della Croce, è stato interdetto il passaggio nell'area sottostante, e quindi di conseguenza l'accesso al luogo di culto, in attesa della messa in sicurezza da parte delle autorità competenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA