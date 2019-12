Acque reflue dei frantoi smaltite direttamente nel torrente. I carabinieri della Stazione Forestale di Mirabella Eclano e i colleghi di Castel Baronia hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento il titolare di un oleificio ritenuto responsabile dell’illecito smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi costituti da acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive. In particolare, le acque di vegetazione prodotte dal frantoio venivano stoccate all’interno di una vasca interrata e venivano immesse tramite una tubazione collegata a mezzo pompa idrovora in un tombino collegato alla rete fognaria comunale delle acque bianche che confluisce in un torrente, affluente del fiume Calore, che assumeva una colorazione scura ed odore pungente. © RIPRODUZIONE RISERVATA