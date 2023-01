Riaprirà entro oggi l'Ofantina bis, come aveva annunciato l'Anas in una nota di due giorni fa. A darne ulteriore conferma è il sindaco di Cassano Irpino, Salvatore Vecchia: «Sono stato in contatto con gli operatori dell'Anas. I lavori di sgombero della carreggiata e di messa in sicurezza del costone franato sono stati completati già venerdì scorso».

La circolazione sarà ripristinata senza molti disagi, non si dovrà ricorrere neppure al senso unico alternato. Chi procederà in direzione Avellino nel tratto Montella-Cassano anziché due careggiate, ne troverà percorribile soltanto una.

Quel che manca è solo la segnaletica. I dipendenti Anas a causa delle nevicate di sabato e domenica non hanno potuto sistemare i cartelli della segnaletica stradale. Lo faranno appena il tempo concederà una tregua. Molto probabilmente nella primissima mattinata di oggi. «È un lavoro di un paio di ore, appena avranno completato, l'Ofantina bis sarà, finalmente, riaperta al traffico». dice Vecchia. Oggi inizia una nuova settimana, e sono migliaia i pendolari che devono spostarsi. Dopo lo smottamento di un costone roccioso lungo l'Ofantina bis e l'immediata chiusura dell'arteria, è iniziato il calvario, complice il cattivo tempo, per coloro che dai comuni dell'Alta Irpinia hanno dovuto raggiungere il capoluogo o fare ritorno a casa.

L'Anas, dopo aver ipotizzato una riapertura a fine mese, ha dovuto accelerare sui tempi di riapertura a seguito delle pressioni del presidente della Provincia, Rino Buonopane e dei sindaci della zona, in primis Salvatore Vecchia.

In questi ultimi giorni l'Alta Irpinia è stata più isolata che mai tra la chiusura dell'Ofantina e le abbondanti nevicate, Il traffico deviato sui tornanti della Vecchia Ofantina ha creato numerosissimi disagi. Coloro che non hanno potuto evitare di mettersi in viaggio hanno dovuto affrontare una vera e propria avventura tra ghiaccio, neve, curve, camion di traverso, auto impantanate, autobus.

Purtroppo si tratta di una strada che versa in cattive condizioni anche quando non ci sono avversità meteorologiche. E le condizioni peggiorano con l'acuirsi del maltempo.

Ieri mattina il tempo di percorrenza del tratto Castelvetere- Cassano è stato di circa 2 ore. Ed in qualche caso anche 3. Ad un certo punto intorno a mezzogiorno nel territorio di Castelvetere il transito si è proprio bloccato, nevicava, alcune macchine si erano fermate, alcune non riuscivano a salire, altre non riuscivano a scendere, soltanto dopo sono arrivati gli spazzaneve.

Su Facebook hanno postato foto che mostravano le carreggiate della vecchia Ofantina innevate e auto impantanate, si segnalavano i ritardi dell'Anas nell'impiego di mezzi spazzaneve e spargisale. Va anche detto che molti erano diretti a Laceno, purtroppo tanti automobilisti erano sprovvisti di catene e gomme termiche, obbligatori per legge in queste zone da novembre ad aprile.

Problemi si sono verificati anche in serata al ritorno dall'Altipiano del Laceno.

Durante il fine settimana grazie alla neve caduta copiosa sul Laceno sono state organizzate varie iniziative per gli amanti della montagna e della neve, soprattutto ciaspolate.