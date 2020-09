Ha confessato il 31enne accusato dell'omicidio di Orazio De Paola, il 58enne boss del clan Pagnozzi ucciso lo scorso 8 settembre con cinque colpi di pistola sparati da distanza a San Martino Valle Caudina.



Il giovane, che si trova in stato di fermo, è stato bloccato vicino al casello autostradale Roma nord. Era in auto con dei familiari. Il decreto di fermo emesso dalla Procura della Dda di Napoli (pm Giuliano Caputo) è all'esame del giudice per la convalida. La vittima aveva avuto un violento diverbio nei giorni precedenti il delitto.