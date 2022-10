Omicidio Gioia, perizia psichiatrica per i fidanzati killer di Avellino

Perizia psichiatrica per Giovanni Limata ed Elena Gioia, i due fidanzati di Avellino accusati dell'omicidio del 53enne Aldo Gioia, padre della ragazza. Oggi nuova udienza del processo per il terribile assassinio che lo scorso anno sconvolse il capoluogo irpino. Giovanni Limata uccise a coltellate il 53enne che dormiva sul divano di casa. Fu la figlia a lasciare aperto il portone per far entrare il fidanzato assassino e mettere in atto il loro piano omicida. Il Tribunale di Avellino ha nominato il dottore Giuseppe Sciaudone per le perizie fissate per i giorni 31 ottobre e 19 novembre nel carcere di Avellino, dove sono reclusi i due ragazzi.