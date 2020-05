Anziano morto in casa, la badante impiccata nella legnaia. Forse un omicidio-suicidio. A Villanova del Battista i carabinieri hanno ritrovato un anziano di 99 anni morto nella sua abitazione. Nel corso delle verifiche i militari hanno individuato anche il corpo della badante che l'assisteva, era in una legnaia. La donna priva di vita si era impiccata. Il ritrovamento poco dopo mezzogiorno, dopo la segnalazione da parte di familiari che da qualche giorno non avevano più notizie del 99enne.



Sul posto i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino e del nucleo investigativo del comando provinciale di Avellino.

