Mercoledì 25 Settembre 2019, 15:53

Arrivano le sentenze della Corte D'Assise di Avellino sull'omicidio Tornatore. Il giudice Luigi Buono accogliendo la richiesta dell'accusa ha condannato all'ergastolo Francesco Vietri, 56enne di Montoro, con l'aggiunta dell'isolamento diurno. Sei, invece, sono gli anni di reclusione per Pasquale Rainone, 31enne di Fisciano.L'udienza si è svolta in un clima particolare a causa di quella lettera ritrovata qualche giorno fa in un bar di fronte al Tribunale, in cui si annunciava l'esplosione di una bomba il giorno 25 settembre. Le verifiche effettuate dalle forze dell'ordine, però, non hanno fatto emergenze alcun ordigno.L'omicidio risale al 2017 quando Michele Tornatore, 63enne, che stava scontando il regime di semilibertà, non fece più ritorno nella casa circondariale. Dopo qualche giorno venne trovata a Contrada un'auto bruciata con all'interno il corpo carbonizzato di Tornatore. L'uomo era stata ucciso con due colpi di pistola alla testa e uno al torace. Dalle successive indagini, che hanno visto la presenza anche della Dda di Napoli, si è risalito a Vietri e Rainone. I due si sono sempre professati innocenti e ora faranno ricorso alla Corte d'Appello.