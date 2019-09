CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 26 Settembre 2019, 08:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Omicidio Tornatore: carcere a vita con isolamento diurno per due mesi per Francesco Vietri e sei anni di reclusione per Pasquale Rainone. La sentenza per i due imputati accusati dell'omicidio e della distruzione del cadavere di Michele Tornatore - il 64enne di Contrada trovato morto nella sua automobile successivamente data alle fiamme - è stata letta ieri mattina in un'aula di Corte d'Assise blindatissima.