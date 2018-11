CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 7 Novembre 2018, 12:00

CONTRADA - Continuano le indagini per far luce sull'omicidio di Michele Tornatore. Fari su celle telefoniche, spostamenti gps ed intercettazioni.Mentre due degli indagati, Francesco Vietri, accusato di omicidio e distruzione di cadavere difeso dagli avvocati Italo Benigni e Anna Caserta, e Pasquale Rainone, accusato di distruzione di cadavere, difeso dall'avvocato Marino Capone, sono già dinanzi alla Corte di Assise del tribunale di Avellino per il processo, gli inquirenti con l'apertura di un secondo fascicolo e l'iscrizione nel registro degli indagati - da parte del pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia Simona Rossi - di Gerardo Iannone, 50enne di Mercato San Severino, detenuto presso il carcere di Bellizzi Irpino per altra causa, di Roberto Guarnaccia 31enne, originario di Nocera Inferiore e residente a Mercato San Severino, e di Rocco Ravallese difeso dagli avvocati Raffaele Tecce e Alberico Villani, continuano ad indagare.