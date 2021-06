Dalle onlus ai conciatori, l'esercito per salvare l'ospedale Landolfi

Soppressione del pronto soccorso dell'ospedale Landolfi di Solofra: avviato l'iter per il ricorso al Tar annunciato dall'amministrazione comunale contro il provvedimento della Regione. Domani, il sindaco Michele Vignola affiderà l'incarico a un legale per poi confrontarsi con la giunta e deliberare l'atto che, quindi, sarà presentato ai giudici amministrativi di Salerno non prima della prossima settimana.

Intanto, però, fervono i preparativi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati