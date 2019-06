CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 12 Giugno 2019, 14:00

Nel Decreto Crescita la soluzione per mandare in prepensionamento gli ultimi trenta ex operai Isochimica.La parola fine sarà scritta prima alla Camera poi al Senato, ma un primo importante punto fermo è stato messo ieri dalle Commissioni Finanze e Bilancio che, riunite in sede congiunta, hanno dichiarato ammissibile l'emendamento al decretone che prevede il riconoscimento della pensione di inabilità ai lavoratori affetti da patologie correlate all'esposizione all'amianto. Una proposta che pone come unico discrimine un'anzianità contributiva di almeno cinque anni. Ad attendere con ansia il via libero definitivo della minimanovra sono proprio gli ex scoibentatori di Borgo Ferrovia che, solo pochi giorni fa, in occasione della deposizione della targa in memoria dei ventisette colleghi uccisi dall'amianto, avevano incalzato la capogruppo M5S in Commissione Lavoro Maria Pallini.