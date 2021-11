Ordigni artigianali e droga in casa, arrestato un 37enne

Trovato in possesso di materiale esplosivo, scattano le manette per un 37enne L’attività, condotta a Montoro dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa, con il supporto dei colleghi della locale Stazione e degli Artificieri del Comando Provinciale di Napoli, ha portato all’arresto di un 37enne del posto, ritenuto responsabile di illegale detenzione di esplosivi. Nel corso della perquisizione nella casa dell’uomo sono stati rinvenuti 3 ordigni esplosivi artigianali, privi di etichettatura, custoditi nel bagagliaio della sua autovettura. Nel corso dell’attività, è stata anche rinvenuta della marijuana, sottoposta a sequestro insieme a materiale utile per il confezionamento delle dosi, alla somma di 105 euro (probabile provento dell’illecita attività di spaccio) nonché due taniche contenenti 50 litri di gasolio di dubbia provenienza. Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, il 37enne è stato tratto in arresto e sottoposto ai domiciliari.