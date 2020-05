Ore di ansia in Irpinia per un 50enne che è scomparso nel nulla, Angelo Miele. I vigili del fuoco di Avellino, dal pomeriggio, stanno effettuando le ricerche di un uomo originario di Mercogliano nel territorio del comune di Monteforte Irpino in località Polveriera. L'uomo di 50 anni si è allontanato da questa mattina e non ha dato più sue notizie. Sul posto una squadra della sede centrale e una del distaccamento di Montella, coordinate dal posto di Comando avanzato. La zona è stata sorvolata anche dall'elicottero del nucleo regionale di Pontecagnano, ma al momento le ricerche non hanno dato esiti. All'opera anche carabinieri e protezione civile. Ultimo aggiornamento: 21:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA