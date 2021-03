Ospedale di Ariano nel reparto di medicina tornano i malati Covid

Come si temeva. Il reparto di Medicina Generale dell'ospedale S. Ottone Frangipane viene nuovamente riconvertito da oggi per assistere i pazienti Covid. Dodici posti letto che vanno ad aggiungersi ai 7 posti di terapia intensiva e ai 16 posti letto di medicina e altri 10 di terapia sub intensiva( settore completamente saturo) del reparto Covid allestito nella vecchia ala ospedaliera. I pazienti di medicina non covid assistiti finora, alcuni sono stati trasferiti presso altri reparti e altri dimessi. Un brutto segnale che fa immaginare una maggiore pressione di pazienti Covid sulla struttura ospedaliera arianese, costretta ancora una volta a ridisegnare i servizi interni e a fare i conti con la sua cronica carenza di personale. Basta considerare che in teoria la struttura dispone ancora di altri sei posti letto di terapia intensiva, che nessuno, però, ha provveduto a metterli in funzione , proprio per la mancanza di anestesisti e infermieri. Adesso, di fronte alla nuova emergenza che sembra interessare direttamente anche la provincia di Avellino, si corre ai ripari: meglio disporre di altri posti letto di medicina Covid e sperare di fronteggiare al meglio la nuova situazione. «In verità - spiega il direttore ospedaliero Angelo Fieri- avevamo avuto sentore da qualche giorno del fatto che si dovesse fronteggiare una situazione più complicata. Tra l'altro arrivano qui pazienti provenienti anche da altre province. Finora abbiamo assicurato tutti i servizi ospedalieri, proviamo a farlo anche adesso, nella speranza di uscire presto da questa difficile condizione. E' evidente che non siamo nelle condizioni negative dello scorso anno. Nel frattempo si sta provvedendo anche ad ampliare il pronto soccorso per garantire percorsi sicuri per i pazienti non covid».

Certo, la riconversione di medicina generale in medicina Covid è stata accolta con grande rammarico. C'è chi mette sul banco degli imputati ancora una volta Regione Campania e Asl per non aver potenziato a suo tempo l'ospedale arianese, né provveduto a ridistribuire in altre strutture i pazienti Covid. Ma non c'è solo questo. Da quando gli ambulatori sono stati nuovamente sacrificati per fare posto ai box per la campagna vaccinale, sono stati ulteriormente tagliate le prestazioni sanitarie per pazienti non covid.

Si sperava, inoltre, che con l'allestimento di due punti vaccinali da parte del Comune di Ariano Irpino, il primo presso il Palazzetto dello Sport e il secondo presso il centro sociale di località Martiri, si potesse finalmente riprendere l'attività ambulatoriale presso il nosocomio arianese. Ed invece sta per verificarsi ben altro: ovvero l'apertura da oggi dei due centri vaccinali a Palazzetto dello Sport e al centro sociale di Martiri, ma anche la continuazione dell'attività presso i box dell'ospedale Frangipane per la somministrazione del vaccino agli over 80. Una soluzione non certo gradita a Cittadinanzattiva che non manca di indirizzare critiche all'Asl di Avellino. «Si ritiene che l'utilizzo delle strutture ospedaliere, giustificato nell'iniziale fase emergenziale, sia sanitariamente non giustificabile e comporta un ulteriore allontanamento di pazienti non Covid dal nosocomio». «Mi auguro - sostiene, infine, il vice sindaco Carmine Grasso - che con l'apertura dei centri vaccinali allestiti dal Comune si possa tornare ad una normale attività ambulatoriale presso l'ospedale. Probabilmente all'Asl occorre ancora qualche giorno per ripristinare la situazione. In realtà il sindaco Franza ha inviato una lettera all'Asl per sollecitare il ritorno alla normalità nei vari reparti. Tra l'altro a dimostrazione del fatto che siamo ponti ad offrire sempre piena collaborazione non ci siamo tirati indietro nel mettere a disposizione dell'Asl di Avellino un edificio per il servizio di medicina mentale, liberando locali per ampliare e ammodernare il pronto soccorso».



