Sarebbero due pluripregiudicati di Napoli - dei quali , però, non sono sono state fornite la generalità - i responsabili del furto di medicinali oncologici, per un valore di 1 milione e 300 mila euro, compiuto nel febbraio del 2019 nella farmacia dell'ospedale «Moscati» di Avellino. Due ordinanze di custodia cautelare sono sono state eseguiti dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino e Napoli. Alla loro identificazione gli investigatori sarebbero arrivati attraverso intercettazioni telefoniche poi suffragate da impronte digitali e tracce di Dna. Le indagini continuano per arrivare alla identificazione di altre due persone che parteciparono al furto.

