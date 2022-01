Sette posti letto in pediatria riservati a bambini positivi al Covid sono stati attivati all'ospedale Moscati di Avellino in considerazione delle difficoltà delle aziende ospedaliere Santobono e Pausillipon di Napoli, che sono centri di riferimento regionali.

I 7 posti letto attivati si aggiungono ai 36 del Covid hospital - 26 dei quali di degenza ordinaria/sub-intensiva e 10 di terapia intensiva - ai due per donne in stato di gravidanza attivati nell'unità operativa di ostetricia e ginecologia ed ai 16 dell'unità operativa di malattie infettive destinati ai pazienti che accedono in ospedale per altre patologie, come ictus, infarti, traumi, e che nel pre-ricovero risultano anche positivi al tampone naso-faringeo.