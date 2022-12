«Il pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino somiglia di più a un accampamento che non a un reparto di Emergenza-Urgenza».

Fuor di metafora, è frontale l'attacco di Sabino Morano, presidente dell'associazione Primavera Meridionale, al manager della città ospedaliera, Renato Pizzuti, e al governatore Vincenzo De Luca: «Non hanno idea di come si debba gestire la sanità. E questi sono i risultati, che da troppo tempo sono sotto gli occhi di tutti con una struttura sanitaria ridotta sempre peggio a discapito della salute di migliaia di persone che presto potrebbero essere private di un diritto». I problemi, infatti, non ci sono soltanto in pronto soccorso. Morano rincara la dose: «È l'intero plesso a soffrire per questioni ataviche che si acuiscono a causa di scelte politiche precise. Tralasciando la chiusura del plesso Landolfi di Solofra, da un anno a questa parte ci sono precise direttive che creano situazioni indegne di un paese civile: scene che al Moscati si vedono ogni giorno, in particolare in pronto soccorso». Le colpe? «C'è un'evidente responsabilità oggettiva della Regione: è pur sempre De Luca che nomina i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere campane. Capisco che siamo in una regione dove il presidente è molto bravo a scaricare le colpe sugli altri, tuttavia rispetto alla questione sanitaria difficilmente potrà uscirne indenne».

APPROFONDIMENTI Avellino, l'asilo «Patria e Lavoro» è dell'Ordine dei medici Metropolitana leggera di Avellino indietro tutta: porte chiuse ai passeggeri Maurizio Nittolo e Salvatore Mauriello, una sera a cena con gli Artisti

Dunque, il presidente di Primavera Meridionale chiede di «invertire la rotta» a cominciare da «una delibera in vigore dal primo gennaio di quest'anno». L'atto, sottoscritto dalla direzione strategica del Moscati, prevede che «i primi accessi e la prevenzione siano di competenza territoriale. In questo modo, aumenta la pressione su una medicina di prossimità che in provincia di Avellino è completamente assente». Quello che non va come dovrebbe è anche il ricovero ospedaliero: «Il ricovero segue modalità diverse a seconda dei casi, ma all'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino ci sono persone che sostano per giorni, a volte anche per settimane, in pronto soccorso perché mancano posti letto nei reparti. È chiaro che così non si può andare avanti».

Tempi biblici anche per le liste di attesa per le prestazioni specialistiche: «Stando all'ultimo report diffuso dall'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino, si aspetta fino a 4 mesi per una visita endocrinologica, 3 mesi per una visita pneumologica e fino a 5 per una colonscopia o una gastroscopia». Dati allarmanti: «Realmente esistono discrasie enormi. Solo per fare un esempio: un paziente che si prenota oggi, tramite il Centro unico di prenotazione (Cup), aspetterà fino a marzo dell'anno prossimo per una prestazione specialistiche che in molti casi è anche urgente e che potrebbe rivelarsi fondamentale nella diagnosi di una patologia grave». Eppure, «secondo le linee guida ministeriali ci sono tempi ben precisi per assicurare le visite ai pazienti. Va senza dire che queste linee guida non sono rispettate all'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino con buona pace dei cittadini».

Con Morano, ieri mattina presso un bar del centro città, presenti il referente provinciale dell'associazione Luigi Iavarone: «Ancora una volta, siamo costretti a registrare le ragioni di un disastro gestionale, evidente e ormai non più tollerabile, in cui versa l'intero funzionamento della struttura ospedaliera del capoluogo irpino». Al tavolo anche Sergio Barile, docente di Economia all'Università. Il professore, confermando la diagnosi di Morano, aggiunge: «Il problema-sanità è di rilievo nazionale soprattutto di alcune regioni, come la nostra, che si mostrano piuttosto inefficienti. Eppure ci sarebbe la possibilità di recuperare rispetto a questo enorme gap, ma in Campania quello che è stato fino a questo momento sembra andare nella direzione opposta. Qui, ad Avellino, si rischia di non poter più accedere al pronto soccorso e si mina la possibilità di ricovero per tutti coloro che vedono in questo canale l'unica possibilità di ospedalizzazione».