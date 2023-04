Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, donna incinta aggredisce infermiera

Ancora un'aggressione ai danni di operatori sanitari nel giro di 24 ore in Irpinia. Questa volta è accaduto al pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino. Qui, una donna incinta ha graffiato e tirato per i capelli un'infermiera, intenta a svolgere il proprio lavoro. Il fatto segue di un giorno il pestaggio di un medico e dell'autista di un'ambulanza da parte di un uomo che stavano aiutando.

Su quanto avvenuto al Moscati, interviene Michele Rosapane del Nursind: «A 24 ore dalla brutale aggressione avvenuta nei confronti del personale sanitario del Saut 118 di Atripalda, siamo a denunciare un grave atto di violenza che ha subito una collega infermiera mentre svolgeva la sua attività professionale al triage del pronto soccorso. Una paziente, senza alcun motivo, in preda ad un vero e proprio raptus, mentre l'infermiera stava procedendo a completare l'attività di registrazione anagrafica, da dietro ha cominciato a tirarle i capelli in modo violento e a graffiarle il collo. Per 4 minuti la paziente in questione si è accanita nei confronti della collega che le stava semplicemente prestando soccorso. Sono dovuti intervenire due guardie giurate e un operatore sanitario del 118 affinché la paziente allentasse la presa nei confronti dell'infermiera. Prontamente allertate le forze dell'ordine che hanno raccolto informazioni sull'accaduto. All'infermiera riscontrati graffi e percosse al volto, un giorno di prognosi con infortunio sul lavoro. Massima solidarietà alla collega - conclude Rosapane - è tempo che questi atti criminali ai danni degli operatori sanitari vengano contrastati attraverso pene esemplari».